Bildungsministerin Hubig: "Dem Ukraine-Krieg mit Medien-Kompetenz begegnen"

Ein guter Umgang mit digitalen Medien ist nach Ansicht der rheinland-pfälzischen Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) keine Frage des Alters. "Medienkompetenz muss man schon früh erlernen - kindgerecht und spielerisch. Aber natürlich brauchen auch Erwachsene und grade ältere Menschen einen souveränen Umgang mit digitalen Medien", sagte Hubig im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Petra Waldvogel. Mit Blick auf den Krieg in der Ukraine sagte Hubig, gerade im Moment sei es wichtig, Nachrichten und Quellen einschätzen zu können, um zu sehen, was ist Propaganda und was ist eine seriöse Berichterstattung. Also zu fragen: "Wer steckt eigentlich hinter welchen Meldungen und verfolgt er bestimmte Ziele damit". Erzieher und Lehrkräfte in Rheinland-Pfalz würden dabei von der Landesregierung mit geeigneten Unterrichts-Materialien unterstützt.

Ebenso wichtig ist es laut Hubig aber, Medien selbst kompetent zu nutzen - das bedeute, andere nicht zu mobben, sondern auf einen verantwortungs- und respektvollen Umgang in der Kommunikation zu achten. Dafür gibt es Anfang Juli wieder eine Aktionswoche in Rheinland-Pfalz. Wie die Bildungsministerin versucht, auch ältere Menschen für mehr Digital-Kompetenz zu gewinnen, hören Sie im Audio.