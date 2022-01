Bildungsexperte Himmelrath kritisiert "Klammern" der Politik an Präsenzunterricht

Vor den heutigen Bund-Länder-Gesprächen über aktuelle Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus hat der Bildungsexperte Armin Himmelrath die aktuelle Strategie in der Schulpolitik kritisiert. Im SWR sagte er: "Für mich ist es erstaunlich, dass die Kultusminister und -ministerinnen sich an den Begriff und die Idee des Präsenzunterrichts klammern, ohne das einerseits konsequent umzusetzen und ohne andererseits einen Plan B in der Hinterhand zu haben." Es habe auch in den vergangenen Monaten in verschiedenen Bundesländern hunderte Schulen gegeben, die wegen zu hoher Infektionszahlen schließen mussten. "Da kann man nicht mehr von flächendeckendem Schulunterricht sprechen", sagte Himmelrath im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Florian Rudolph.