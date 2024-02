"Bildungsallianz" zu G8 vs. G9 in BW: Die Wissenschaft bleibt skeptisch

per Mail teilen

In Baden-Württemberg wollen Grüne, CDU, FDP und SPD Gemeinsamkeiten in der Bildungspolitik ausloten. In Stuttgart finden dazu Gespräche statt. Ministerpräsident Kretschmann hat die Fraktionsspitzen der Parteien eingeladen. Ob sich Gemeinsamkeiten finden, ist fraglich - allein die Frage, ob das Gymnasium acht oder neun Jahrgänge umfassen soll, bleibt strittig. Das ist so seit Einführung der Reform.

Obwohl die ersten Schülerinnen und Schüler mit G8-Erfahrung schon ihr Abi-Treffen zum zehnjährigen Jubiläum hinter sich haben, sind abschließende Urteile in der Bildungsforschung weiterhin schwierig. Das erklärt Silke Anger, Leiterin des Forschungsbereichs "Bildung, Qualifizierung und Erwerbsverläufe" am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung in Nürnberg, im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch.