"Bilderbuchlandung!" - Gestrandete Astronauten sind zurück

Sie sollten ursprünglich nur gut eine Woche bleiben, doch daraus wurden mehr als neun Monate: Zwei US-Astronauten steckten unfreiwillig auf der Internationalen Raumstation ISS fest. Nun sind sie zurück auf der Erde.

Am Dienstagmorgen konnten sie endlich die ISS verlassen und sind zusammen mit zwei weiteren Astronauten in einer SpaceX-Kapsel zurückgeflogen . Die Kapsel landete am frühen Dienstagabend (Ortszeit) vor der Küste von Tallahassee im US-Bundesstaat Florida. "Es war echte eine Bilderbuchlandung", beschreibt ARD-Washington-Korrespondentin Linda Staude.

Technische Probleme verlängern den Aufenthalt

Die beiden Astronauten Butch Wilmore und Suni Williams sollten eigentlich für den Test der Starliner-Kapsel von Boeing acht Tage im All sein. Aufgrund technischer Probleme schickte die US-Raumfahrtbehörde NASA die Kapsel leer zurück zur Erde – die Mission der beiden Astronauten verlängerte sich auf rund neun Monate. Um so schöner muss es gewesen sein, zurückzukehren, vermutet ARD-Korrespondentin Linda Staude.

Sie sind strahlend da rausgekommen. Sie haben die Daumen nach oben gestreckt mit einem Lächeln im Gesicht.

Nach ihrer Rückkehr würden die Astronauten zunächst ärztlich untersucht, so Staude. "Wenn man so lange in der Schwerelosigkeit ist, verändert sich der Körper." Deshalb sei es wichtig, sich wieder an die Schwerkraft zu gewöhnen. Worauf sich die Astronauten dann freuen, berichtet ARD-Korrespondentin Linda Staude im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch.