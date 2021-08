Der reichste Mann der Welt hat sich seinen Traum von der Reise in die Schwerelosigkeit erfüllt: US-Milliardär Jeff Bezos absolvierte an Bord seines Raumschiffs "New Shepard" einen kurzen Flug ins All und erreichte eine Höhe von mehr als 100 Kilometern. Zuvor hatte Richard Branson einen Testflug in den Weltraum unternommen. Der Start von Elon Musk steht noch aus.

SWR2 Aktuell-Moderator Florian Rudolph hat mit dem ehemaligen Astronauten Thomas Reiter über diese Weltraumflüge gesprochen.

Florian Rudolph, SWR2 Aktuell: Was empfinden Sie, wenn Sie jetzt im Wochentakt von Flügen der Milliardäre ins All hören?

Thomas Reiter: Der Fokus liegt bei mir mehr auf den technischen als auf den touristischen Aspekten. Allerdings würden meine Kollegen und ich, die die Gelegenheit hatten, in den Weltraum zu fliegen, uns wünschen, dass eher heute als morgen möglichst vielen Menschen ein solcher Blick möglich sein würde. Aber das hat natürlich alles seine zwei Seiten, zum Beispiel was die Nachhaltigkeit angeht. Die Physik spricht auch ein bisschen dagegen. Deshalb liegt für mich der Fokus auf der technischen Entwicklung dieses Trägersystems.

Was ist der besondere Reiz an so einem Kurztrip am Rande des Weltraums?

Als ich bei meinen beiden Starts in dieser Höhe von 100 Kilometern war, da sah man aus der kleinen Luke den Übergang vom Blau der Atmosphäre in das Schwarz des Weltraums. Den Blick auf die Erde hat man erst bekommen, nachdem sich die dritte Stufe von der Kapsel getrennt hat und die Kapsel dann anfing, sich ein bisschen zu drehen. Da waren wir allerdings schon 200 Kilometer hoch.

Der deutsche Astronaut Thomas Reiter hantiert 2006 an Bord der Internationalen Raumstation ISS. dpa Bildfunk Picture Alliance

Der Ausblick ist in der Kapsel von Jeff Bezos sicherlich hervorragend, weil die riesige Fenster hat. Man kann in dieser Höhe die Erdkrümmung sehen und man hat das Gefühl der Schwerelosigkeit. Das ist dann aber nach wenigen Sekunden oder wenigen Minuten wieder vorbei.

Alles ein bisschen komfortabler als bei Ihnen. Beneiden Sie Jeff Bezos und seine Gäste darum?

Nein. Ich bin eher gespannt, wie sich dieser Business-Case weiterentwickelt. Weltraum-Tourismus ist für die Europäische Raumfahrtagentur ESA kein Thema. Aber was für uns natürlich ein Thema ist, wie man Raumtransporte günstiger machen kann. Wie kann man die Kosten für Satellitenstarts verringern und damit vielleicht einen Anstoß geben, dass zukünftig Menschen für deutlich weniger Geld nicht nur an die Grenze unserer Atmosphäre kommen, sondern vielleicht sogar in die Umlaufbahn der Erde, um diesen unglaublichen Anblick genießen zu können.

Trotzdem bleibt zunächst die Frage, wie sich das rechtfertigen lässt?

Deshalb sagte ich eben, dass man auch den Aspekt der Nachhaltigkeit berücksichtigen muss. Die Frage, wie man in Zukunft die Starts günstiger machen kann, ist eine Seite der Medaille. Die andere Seite ist natürlich, wie kann ich das bewerkstelligen, dass das möglichst nur einen geringen Einfluss auf unsere Umwelt und unser Klima hat. Beispielsweise sind Antriebe, die mit flüssigem Wasserstoff und Sauerstoff funktionieren, schon ganz gut geeignet.

Die Texanerin Wally Funk durchlief in den 1960er-Jahren die gleichen Tests wie ihre männlichen Kollegen - ins All durfte sie damals aber eben nicht. Was bedeutet es, dass sie heute mit an Bord war?

Ich fand das eine ganz tolle Idee, nicht nur aufgrund der beruflichen Vorgeschichte von Wally Funk. Es zeigt auch, dass man durchaus in einem so hohem Alter diesen Belastungen, die beim Start auf den Körper wirken, standhalten kann. Wenn man Achterbahn fährt, ist es auch nicht sehr viel anders. Das sind zwei ganz interessante Aspekte. Deshalb freut es mich, dass es gelungen ist. Da Wally Funk damals leider nicht die Möglichkeiten hatte, in den Weltraum zu fliegen, finde ich es toll, dass es jetzt geklappt hat.