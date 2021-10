Bezahlen mit dem Smartphone: So funktioniert es schnell und sicher

per Mail teilen

Wer mit dem Smartphone in Deutschland bezahlt, ist noch immer ein Exot – ein Nerd vielleicht – denn so etabliert die Technologie auch inzwischen ist: Die wenigsten nutzen sie. Nur knapp 20 Prozent der Kundinnen und Kunden haben das überhaupt auch nur mal ausprobiert. Die Mehrheit ist skeptisch bis ablehnend, dabei sei die Einrichtung einfach und die Methode sicher, sagt Youtuber Saidi vom Geld-Ratgeber "Finanztip" im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich: "Das Zahlen mit dem Smartphone ist schon relativ sicher." Gerüchte, nach denen Betrüger hinter einem an der Kasse die Kartendaten auslesen könnten, seien nicht korrekt.

Sicherheit durch "Token"-System und Biometrik

Anstatt der Kreditkarten-Nummer übertragen Smartphones nur "Token"-Nummern. "Das heißt, man kann nicht einfach so mal die Kreditkartennummer auslesen." Zudem gebe es zusätzliche Sicherheitsschranken bei der Einrichtung, so der "Finanztip"-Youtuber: "Wenn ich zum ersten Mal 'Google Pay', 'Apple Pay' und so weiter installiere, muss ich mich bei meiner Bank verifizieren lassen. Dadurch wird sichergestellt, dass es eben kein anderer mein Handy geklaut hat oder ähnliches." Beim Bezahlen selbst müsse das Gerät außerdem durch Gesichtserkennung, Fingerabdruck oder auch Code-Eingabe entsperrt werden.

Saidi Sulilatu, YouTuber beim Geldratgeber "Finanztip" privat

'Apple Pay', 'Google Pay' oder etwas ganz anderes?

Welches Bezahlsystem für Kundinnen und Kunden in Frage kommt, liegt nicht nur am Smartphone – ‚Apple Pay‘ zum Beispiel funktioniert nur auf Apple-Geräten – sondern auch an der Bank.

"Nicht jede Bank arbeitet mit jedem Bezahl-Anbieter zusammen."

Deswegen rät Saidi: "Nun muss ich schauen, was meine Bank eigentlich anbietet und dann hängt es natürlich an dem jeweiligen Gerät, das sich habe." Zusätzlich seien eigene NFC-fähige Apps von Banken auf dem Markt, etwa der Sparkasse oder der Deutschen Bank, die allerdings nur mit Android-Geräten funktionieren.

Hohe Akzeptanz aller Systeme in den Geschäften – mit Einschränkungen

Egal, ob es "Google Pay", "Apple Pay" oder eine andere App ist – bei den Händlern mit entsprechenden EC-Terminals funktionieren alle Systeme gleichberechtigt. Dies gilt vor allem für große Geschäfte und Ketten, die auch Kreditkarten akzeptieren. Manche kleineren Geschäfte akzeptieren nur Girokarten. Die lassen sich im Fall von "Apple Pay" bisher nur mit einem Sparkassen-Konto einbinden – bei Android-Geräten in der Regel in die individuellen Bank-Apps. Auch wer seinen "PayPal"-Account einbinden möchte, braucht "Google Pay": "Android-Geräte wiederum haben den Vorteil, dass dort eben 'PayPal' benutzt werden kann", sagt Saidi, "Wobei man bei Google natürlich wissen muss, dass die davon leben, meine Daten einzulesen. Das heißt: nicht den konkreten Bezahlvorgang, aber zumindest, für welche Waren ich mich interessiere." In der Folge werde in der Regel dann personalisierte Werbung ausgespielt.

Das haben die App-Anbieter vom "kostenlosen" Angebot: Daten und versteckte Kosten

Vor allem Google zeigt sich interessiert daran, mehr über Kundinnen und Kunden anhand ihrer Zahlungen zu lernen – wenn auch nicht alle Daten für den Konzern einsehbar sind. Aber auch an anderer Stelle lauern versteckte Kosten, die mit der hinterlegten Kreditkarte zusammenhängen – etwa Aufschläge für die Zahlung im Ausland: "Auch bei 'PayPal' wird übrigens eine virtuelle Mastercard-Kreditkarte generiert", sagt "Finanztip"-Youtuber Saidi, "da muss ich schauen, was die Karte jeweils für Kosten hat". Die meisten versteckten Kosten entstünden bei Zahlungen in Fremdwährungen oder bei der Anwendung im Ausland – etwa im Urlaub.