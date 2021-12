Betriebsrat kämpft um Verbleib des Automobilzulieferers ZF in Bad Neuenahr-Ahrweiler

Der Automobilzulieferer ZF in Bad Neuenahr-Ahrweiler will nach dem Hochwasser die Region verlassen. Die 280 Arbeitsplätze sollen an einen anderen Standort in Rheinland-Pfalz verlagert werden. Die Gewerkschaft IG Metall und der Betriebsrat wollen das nicht. Sie setzen sich dafür ein, dass ZF in Bad Neuenahr-Ahrweiler bleibt. Deshalb führen sie heute (07.12.) Gespräche mit der Unternehmensspitze. Rainer Stenz, Betriebsrat des ZF-Werks in Bad Neuenahr-Ahrweiler, sagt: "Wir wollen die Region wieder aufbauen. Die ist in der Infrastruktur ziemlich am Ende." Was genau er hinter der Strategie des Unternehmens vermutet, erklärt er im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Jonathan Hadem.