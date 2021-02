Die Hochschule Mainz stellt heute ein neues Projekt vor, bei dem mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) Besucherströme erfasst werden. Es geht darum, dass KI gerade jetzt in Corona-Zeiten steuern soll, wie viele Menschen ein Gebäude betreten dürfen. Pascal Neis, Professor für Geo-Government an der Hochschule Mainz, ist an diesem Projekt beteiligt. Im SWR sagte er, dass durch die Daten darüber, wie viele Menschen sich wann, wo befinden, auch Prognosen erstellt werden können: "Wir wollen das Ganze beispielsweis mit Stundenplänen verbinden. Wenn wir wissen, dass in einer Woche eine Vorlesung ist, schauen wir: Wie viele Personen waren in den vergangenen Wochen anwesend?" Dadurch könnten Modelle darüber errechnet werden, wie viele Personen erscheinen, "um dann vielleicht sagen zu können: Vorsicht, diese Veranstaltung sollte abgesagt werden, weil zu viele Personen erwartet werden." Für solche Zählungen müssen Menschen aber ein bluetooth-fähiges Gerät bei sich haben. Inwiefern Menschen ohne solche Geräte bei diesen Prognosen berücksichtigt werden, erklärt der Wissenschaftler SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern.