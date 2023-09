besserBahnfahren – Wie steht es um den öffentlichen Nahverkehr in Deutschland?

Züge, die zu spät kommen, Schienenersatzverkehr, weil am maroden Bahnnetz gebaut wird, und ein Tarifdschungel bei den Fahrscheinen. Wer in Deutschland regelmäßig mit dem öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) fährt, kennt diese Probleme. Zumindest die unübersichtlichen Tarife sollen mit dem Deutschlandticket der Vergangenheit angehören. Die ARD hat den Start des Tickets im Mai zum Anlass genommen und die Mitmachaktion #besserBahnfahren gestartet. Tausende Reisende haben in den vergangenen Monaten über ihre Erfahrungen mit dem ÖPNV berichtet. Was muss sich ändern, damit mehr Menschen gerne mit Bus und Bahn fahren?