Besser als ihr Ruf: Fit und gesund mit Kartoffeln

Lange war sie als Dickmacher verschrien. Und je nach dem, wen man fragt, hat sie dieses Image immer noch. In der Fitness-Branche wird sie teilweise aber schon als Geheimtipp gehandelt. Schließlich kann sie lange satt machen und wird je nach Kombination mit anderen Lebensmitteln auch nicht zwingend zur Kalorienbombe. Aber die Kartoffel kann noch mehr. "Gekocht - zum Beispiel als Bio-Kartoffel mit Schale - sättigt sie langanhaltend mit geringer Kalorienzahl, die deutlich unter der von Nudeln und Reis liegt", sagt Ernährungsexpertin Anna Dandekar. Kommt dann noch die sogenannte "resistente Stärke" dazu, kann die Knolle sogar beim Abnehmen helfen. Welche Nährstoffe die Kartoffel enthält und ob es Pommes, Chips und Co. auch in einer gesünderen Variante gibt, das verrät Anna Dandekar im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Petra Waldvogel.