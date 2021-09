Besigheimer CDU-Abgeordneter befürwortet Fraktions- und Parteiführung in einer Hand

Nach der konstituierenden Sitzung der gemeinsamen Bundestagsfraktion von CDU und CSU und der Wahl von Ralph Brinkhaus als Fraktionsvorsitzendem hat der neu gewählte CDU-Bundestagsabgeordnete und ehemalige Landesvorstand der Jungen Union in Baden-Württemberg, Fabian Gramling, in SWR Aktuell zu Bedenken gegeben: "In der Vergangenheit war es so, dass der Fraktionsvorsitzende in der Opposition auch immer der Bundesvorsitzende gewesen ist – da sehen Sie schon, wie verstrickt die Situation dann ist. Deswegen müssen wir, wenn es soweit ist oder soweit kommen sollte, zu gegebener Zeit darüber sprechen." Das hänge davon ab, ob es Olaf Scholz (SPD) nun gelinge, eine Regierung zu bilden. Warum sich die Frage nach der Zukunft von Armin Laschet damit seiner Ansicht nach noch nicht beantworten lässt, erklärt er im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch.