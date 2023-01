"Beruhigungspille"- Historiker Wolffsohn über Scholz' Nein zu Kampfjetlieferung

Der Militärexperte und Historiker Michael Wolffsohn bewertet die Aussage von Kanzler Scholz, dass Deutschland weder Kampfjets noch Bodentruppen in die Ukraine schicken werde, als „nur taktisch“. In SWR Aktuell sprach Wolffsohn am Donnerstagmorgen von einer „Beruhigungspille“. Der emeritierte Professor von der Universität der Bundeswehr in München begründet das im Gespräch mit SWR-Aktuell-Moderator Jonathan Hadem unter anderem mit dem Hinweis, vor einem Jahr habe man gerade einmal über die Lieferung von 5.000 Helmen gestritten, seitdem sei aber viel mehr geliefert worden.