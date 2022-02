Warum gibt es weniger Wissenschaftlerinnen als Wissenschaftler? Forschen Frauen weniger gerne als Männer? Die UNO macht mit dem „Internationalen Tag der Frauen und Mädchen in der Wissenschaft“ jedes Jahr am 11. Februar auf das Missverhältnis aufmerksam. Auch in Deutschland sind weibliche Wissenschaftler in der Unterzahl. Um die Hintergründe geht es in SWR Aktuell Kontext.