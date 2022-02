Berlinale im Corona-Gewand: Merkwürdige Stimmung liegt in der Luft

Corona merkt man auch der Berlinale an: So leer wie heute war der Potsdamer Platz am Eröffnungstag der Internationalen Filmfestspiele früher nicht. Filmexpertin Anna Wollner sagte im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Petra Waldvogel, obwohl der rote Teppich ausgerollt sei, liege eine merkwürdige Stimmung in der Luft. "Nur die Hälfte der Journalisten ist akkreditiert, die sonst kommen, der Film-Markt, also die Branchenvertreter, sind ins Internet gewandert". Und jeder vor Ort warte auf das Ergebnis seines Corona-Tests. "Ich hoffe sehr, dass wir hier alle negativ durchkommen", so Wollner. Trotz der Pandemie seien auch einige internationale Stars zur Berlinale gereist – welche, das hören Sie im Audio