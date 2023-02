Berlinale beginnt: Politisch wie selten zuvor

per Mail teilen

Die Berlinale beginnt heute und es ist die erste richtige Berlinale, nachdem die Corona-Maßnahmen ausgesetzt wurden. Aber es gibt immer noch ein paar wenige Einschränkungen, zum Beispiel nur einen roten Teppich am Berlinale-Palast und nicht mehr vor allen Veranstaltungsorten. Filmkritikerin Anna Wollner befürchtet, dass das zu ungewöhnlichen Szenen führen könnte. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Herrler erklärt sie, wie das passieren könnte. Außerdem hören Sie auch ihre Einschätzung, warum die Berlinale in diesem Jahr so politisch wie selten zuvor ist.