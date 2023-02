Berlin-Wahl: "Partnersuche wird für die CDU schwierig"

per Mail teilen

Der Politikwissenschaftler Uwe Jun von der Uni Trier sieht die CDU in Berlin nach der Wahl zwar als stärkste Kraft aber vor großen Problemen. Die Aussage des Spitzenkandidaten Wegner, wonach die CDU von den Wählern einen "klaren Regierungsauftrag" bekommen habe, hält Jun für "zu pointiert, zu zugespitzt formuliert". Es habe zwar große Unzufriedenheit mit der bisher regierenden Koalition aus SPD, Grünen und Linken gegeben. Davon habe die CDU aber nicht ausreichend profitieren können, unter anderem weil Spitzenkandidat Wegner "nicht so richtig zog", so Jun. Im Gespräch mit SWR2 Aktuell Moderator Pascal Fournier erklärt Jun, warum er davon ausgeht, dass das bisherige rot-grün-rote Bündnis wohl trotz Stimmenverlusten weiter regieren wird.