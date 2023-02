Berlin-Wahl: "Den Status quo feuern, also Franziska Giffey feuern"

Für den Kampagnen- und Strategieberater Julius van de Laar ist die Botschaft des Wahlergebnisses von Berlin eindeutig: "Es war ein Referendum über den Status quo der Regierenden Bürgermeisterin (…): Den Status quo feuern, Franziska Giffey dementsprechend auch feuern." Den starken Zugewinn für die CDU erklärt van de Laar mit der Frustration der Berlinerinnen und Berliner: "Die Silvesternacht ist in Erinnerung geblieben, das Verkehrschaos, die Probleme rund um Schule und Bildungspolitik." Allerdings haben die Spitzenkandidaten der drei führenden Parteien aus Sicht des Politikberaters jetzt "eine immense Hypothek", denn "niemand wurde gewählt, weil sie eine so tolle Idee oder eine so tolle Zukunftsvision haben". Warum die Regierungsbildung schwierig werden könnte und was die Ampel-Koalition im Bund von der Berlin-Wahl lernen kann, erklärt van de Laar im Gespräch mit SWR Aktuell Moderator Florian Rudolph.