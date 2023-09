Bergkarabach: Experte befürchtet ethnische Säuberungen

Der Osteuropaexperte bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, Stefan Meister, befürchtet, dass es in Bergkarabach nach der Kontrollübernahme durch Aserbaidschan zu "vielen Tötungen kommen wird." In SWR2 Aktuell sagte Meister: "Nach inoffiziellen Angaben von Armeniern leben noch 70.000 Menschen in Bergkarabach. Diese werden nach Armenien ausreisen müssen." Es sei auch vorstellbar, dass die Männer verhaftet und einige getötet werden, so der Osteuropaexperte. Die von den Armeniern befürchteten ethnischen Säuberungen durch Aserbaidschan hält Meister, der zur Zeit in Baku ist, für "ziemlich wahrscheinlich", weil der Hass auf aserbaidschanischer Seite groß sei.

Über die Hintergründe, die Rolle Russlands und der Türkei und einen möglichen Einfluss des Westens spricht Stefan Meister mit SWR2-Aktuell-Moderatorin Katja Burck.