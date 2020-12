Niklas Fischer, freier Journalist und Mitarbeiter der Hilfsorganisation "Mission Lifeline", hält die Pressefreiheit rund um das Flüchtlingscamp Moria auf der griechischen Insel Lesbos für "stark eingeschränkt". Fischer beobachtet zur Zeit vor Ort die behördliche Überführung der Menschen aus dem abgebrannten Camp in ein neues Notlager. Er sagte in SWR Aktuell: "Es kommt immer wieder, dazu, dass Medienvertreter entweder gar nicht reingelassen werden – wenn doch, dann ist die Auswahl ein Glücksspiel: Es gibt sehr viele Checkpoints von jeder Seite. Wenn man in die Zone (am Camp Moria) reinkommt, heißt das nicht, dass man drinnen bleiben darf." Fischer war heute Morgen während eines Live-Interviews mit SWR Aktuell in eine Kontrolle von Sicherheitskräften geraten und musste das Gespräch zunächst abbrechen. "Wir hatten es zunächst geschafft, in die Zone (die einem großen Parkplatz ähnelt) reinzugehen, um von dort zu berichten und zu schauen, was passiert." Bereits gestern seien dort viele Leute von den Behörden dazu gedrängt worden, in Richtung neues Camp zu gehen. "Uns war klar, dass das heute Morgen weiter geht. Das wollten wir uns anschauen." Seine Eindrücke schilderte Fischer im zweiten Anlauf SWR Aktuell-Moderator Andreas Herrler.