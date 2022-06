"Beleidigte Leberwurst": Südpfälzer Metzgermeister zu Besuch beim ukrainischen Botschafter

Es begann Anfang Mai mit dem Satz "eine beleidigte Leberwurst zu spielen, klingt nicht sehr staatsmännisch". Mit dieser Äußerung hatte der ukrainische Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk, den Bundeskanzler kritisiert. Olaf Scholz wollte nicht nach Kiew reisen, weil der Bundespräsident zuvor ausgeladen worden war.

Der Metzgermeister Walter Adam aus Herxheim (Kreis Südliche Weinstraße) schickte daraufhin einen Präsentkorb mit Pfälzer Leberwurst an Melnyk und bekam im Gegenzug eine Einladung des Botschafters. Jetzt findet der Besuch in der ukrainischen Botschaft in Berlin statt. "Ich habe Nachschub dabei", sagt der Metzgermeister, "aber nicht nur Leberwurst, weil ich Herrn Melnyk zeigen will, dass wir Pfälzer auch mehr können als Leberwurst."

Der russische Angriffskrieg werde bei dem Besuch sicherlich zur Sprache kommen, ergänzt Walter Adam: "Wir wollen die Augen nicht vor dem verschließen, was tatsächlich passiert. Ich gehe davon aus, dass wir längere Gespräche führen werden und der Krieg auch ein großes Thema sein wird." Er habe aus den Büchern, die er vom Botschafter als Antwort auf seinen Präsentkorb erhalten habe, viel über das Land gelernt.

