Die dritte Nacht in Folge haben in Belarus die Menschen gegen Staatschef Lukaschenko protestiert. Die EU erwägt Sanktionen.

Tausende gehen seit der Präsidentenwahl am Sonntag auf die Straße. Sie werfen dem autoritär regierenden Staatschef Alexander Lukaschenko vor, das Wahlergebnis massiv gefälscht zu haben.

Die Europäische Union droht der Führung in Minsk mit Sanktionen. Darüber wollen die EU-Außenminister am Freitag in einer Sondersitzung beraten.

Bürgerrechtler Meckel: Dialog und Forderung nach Gewaltverzicht

"Wir müssen versuchen, das Land zu unterstützen", sagt dennoch der Vorsitzende der Deutsch-Belarussischen Gesellschaft, Markus Meckel. Dazu gehöre der Dialog ebenso, wie die klare Forderung an das Regime Lukaschenko, mit der Gewalt aufzuhören. Gleichzeitig müsse man "nochmal überlegen, was an Sanktionen nötig und möglich ist", so Meckel im SWR.

Meckel: Belarus braucht Hilfe

Für den früheren DDR-Bürgerrechtler und langjährigen SPD-Bundestagsabgeordneten Meckel ist klar: "Belarus braucht Hilfe, um es nicht in die völlige Abhängigkeit Russlands fallen zu lassen. Die Unabhängigkeit von Belarus ist ein wesentlicher europäischer Wert."

Man müsse das Gespräch suchen, auch mit der Oppositionskandidatin Swetlana Tichanowskaja, sagte Meckel. "Sie ist das Gesicht dieses Aufbruchs ist, der durchs Land geht." Nach offiziellen Angaben hat Lukaschenko, der seit 26 Jahren regiert, die Wahl mit 80 Prozent der Stimmen gewonnen.