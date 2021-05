Ein MiG-29-Kampfjet der Luftwaffe von Belarus hat ein Flugzeug von Ryanair zur außerplanmäßigen Landung in Minsk gezwungen. Danach wurde einer der Passagiere, der im Exil lebende Regimegegner Roman Protasewitsch, festgenommen, ebenso seine Begleiterin Sophia Sapgea. Die Grünen-Europaabgeordnete Jutta Paulus fordert mehr Unterstützung für die Opposition in Belarus.

Dass Kanzlerin Merkel und die übrigen Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten Sanktionen gegen Belarus verhängt haben, findet Paulus richtig. Nötig sei aber eine direktere Unterstützung für Protasewitsch.

"EU-Botschafter muss ihn im Gefängnis besuchen können"

Paulus sagte in SWR Aktuell, die EU hätte über die Sanktionen hinaus auch fordern sollen, dass der EU-Botschafter in Belarus den inhaftierten Regimegegner besuchen darf. Das sei auch in anderen Ländern mit "fragwürdigen menschenrechtlichen Grundsätzen" gängige Praxis.

Hilfsangebot für Opposition

Richtig sei es, Sanktionen gegen Belarus zu verhängen, so wie das Flugverbot für belarussische Maschinen im Luftraum der EU. Darüber hinaus, so Paulus, sollte die Union aber auch der Opposition im Land sagen: "Ihr könnt hier in der Europäischen Union im Exil Eure Arbeit fortführen und wir unterstützen Euch dabei." Das, so Paulus, hätte sie sich gewünscht.