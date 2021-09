per Mail teilen

++ Chef des Kieler Instituts für Weltwirtschaft, Gabriel Felbermayr, spricht von hoher Lohnsteigerung – wie realistisch ist das? ++ Bund und Länder nehmen wieder mehr Steuern ein ++ Die Mieten steigen nicht mehr so stark, aber am meisten in Kleinstädten ++ Wie beeinflusst die Evergrande-Krise die Weltwirtschaft? Ein Kommentar von ARD China-Korrespondent Steffen Wurzel ++ DAX fängt sich wieder++