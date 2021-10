Kritik an Milliarden-Förderung für Umweltschädliches

Das Umweltbundesamt schlägt Alarm: Jahr für Jahr gibt der Staat Milliarden für umweltschädliche Subventionen aus. Das steht in einer Studie, die am Donnerstag Mittag vorgestellt wurde. Alice Thiel-Sonnen aus der SWR-Umweltredaktion erklärt im Interview mit SWR Aktuell-Moderator Christian Rönspies, wo die Probleme liegen.

Alice Thiel-Sonnen: Ich würde mal sagen: in allem, was gefördert wird, am Ende aber dann eigentlich Klima und Umwelt belastet – denn das kann ja nicht Sinn der heutigen Subventionspolitik sein. Nehmen wir das Beispiel Kerosin, das von der Energiesteuer befreit ist, oder die internationalen Flüge, die von der Mehrwertsteuer befreit sind. Das geht dann zu Lasten der Bahn oder anderer umweltfreundlicherer Verkehrsmittel. Oder nehmen wir die Pendlerpauschale, die setzt eben Anreize, um möglichst weite Pendlerwege mit dem Auto zurückzulegen. Oder die private Dienstwagennutzung: Die fördert ja auch eher den individuellen Autoverkehr. Das sind jetzt Beispiele aus dem Verkehrsbereich, weil gerade da fast die Hälfte der umweltschädlichen Subventionen ausgegeben wird. Das sagt zumindest jetzt eben diese Studie.

Christian Rönspies: Das Umweltbundesamt möchte aber auch jetzt Vorschläge machen, wie es besser geht. Wo soll da angesetzt werden?

Im Grunde genommen gibt es einmal das Motto „Weg damit“, also da, wo die Subventionen wirklich eindeutig klima- oder umweltschädlich sind, sie abschaffen. Das Ganze muss natürlich auch unter der Überschrift sozial-ökologisch laufen. Nehmen wir die Pendlerpauschale. Da muss man natürlich für die Fernpendler, die aus der Ferne anreisen zu ihrem Arbeitsplatz, eine Härtefallregelung hinkriegen.

Ein zweiter Schritt ist, dass man umweltorientierter subventioniert. Das heißt, man sollte einen Umwelt-Check machen für alle Subventionen, die neu eingeführt werden oder auch für die, die es gibt. Dabei sollte man schauen, was letztlich an Klimaschäden, an Umweltschäden bewirkt wird - und sich das irgendwie abwenden lässt, sodass es am Ende durchaus Subventionen geben kann - aber die sollten eben nachhaltig umweltfreundlich sein.

Diskussionen um umweltschädliche Subventionen sind ja nicht neu, die Debatte gibt es seit vielen Jahren. Warum hat sich da in der Vergangenheit so wenig bewegt?

Die Höhe der Subventionen ist seit 2012 sogar gestiegen. Da waren es über 57 Milliarden Euro – heute sind es dagegen mindestens 65 Milliarden Euro an solchen Subventionen. Die Debatte wurde immer mal wieder angestoßen, aber es ist schwierig. Kerosin, Flugverkehr - das spielt auf EU-Ebene. Da lässt sich nicht so schnell was ändern. Es bleibt die nationale Ebene. Da gibt es immer mal wieder neue Förderungen, neue Subventionen, die man sich ausdenkt, die man einführt. Aber die sind auch oft widersprüchlich: Da fördern wir auf der einen Seite den Dieseltreibstoff. Andererseits gibt es eine Kaufprämie für Elektroautos. Das ist nicht immer sehr ökologisch konsequent. Insgesamt muss man einfach sagen, dass es so einen systematischen Abbau dieser kritischen Subventionen in den vergangenen Jahren einfach nicht gegeben hat.

Und wo sieht das Umweltbundesamt jetzt möglicherweise Chancen, dass sich bei diesem Problem ausgerechnet jetzt was ändert, vielleicht durch die neue Regierung?

Ja, natürlich. Der Zeitpunkt, wo diese Studie jetzt veröffentlicht wurde, ist eindeutig in den laufenden Koalitionsverhandlungen platziert. Das sind ja auch Forderungen von Umweltverbänden. Auch das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung hat sich schon in diese Richtung geäußert: Abbau umweltschädlicher Subventionen. Das könnte sich die neue Regierung ins Aufgabenbuch schreiben. Man muss aber auch sehen: Die Chance, die jetzt entsteht durch den Druck, den wir haben, „Klimaschutz jetzt!“. Das ist im Moment das Motto. Die Subventionen abzubauen ist da eine Möglichkeit, damit wir ja auch Geld frei kriegen. Das bleibt ja dann in der Haushaltskasse, was man an anderer Stelle wieder für sinnvolle klimaschützende, treibhausgasmindernde Maßnahmen einstecken kann. Also von daher gibt es jetzt Chancen und Möglichkeiten, da aktiv zu werden.