Vor einem Jahre hat eine gewaltige Explosion weite Teile von Beirut verwüstet. 214 Menschen starben, Tausende wurden verletzt, als am vierten August große Mengen Ammoniumnitrat detonierte. Der hochgefährliche Stoff zur Düngerherstellung hatte jahrelang in einem Silo im Hafen gelegen. Auch heute ist noch nicht bekannt, wer dafür verantwortlich war. Oana Bara vom Roten Kreuz hat das Unglück in Beirut miterlebt. Sie sagte in SWR Aktuell: "Die Situation im Land war ja ohnehin nicht einfach, durch die Pandemie und eine Wirtschafts- und Finanzkrise. On Top kam eine nie dagewesene Katastrophe." Dass auch ein Jahr nach der Explosion nicht bekannt ist, wer dafür die Verantwortung trägt, liegt nach Ansicht Baras an den maroden Strukturen in der Hauptstadt des Libanon. Die Explosionskatastrophe habe die Not vieler Menschen in Beirut noch einmal verschärft, sagte Oana Bara im Gespräch mit SWR2 Aktuell-Moderatorin Katja Burck.