Die Menschen in Beirut stehen unter Schock, sagt Joachim Paul, der Leiter der Heinrich Böll-Stiftung in Beirut im Libanon. Unter dem Schock würden Wut und Ärger darüber stecken, dass so etwas passieren konnte. Inzwischen sei klar, dass der Hafenverwaltung bewusst war, wieviel Gefahr von dem Material ausging, das explodierte. Und nichts sei passiert. Über die Lage in Beirut nach der Explosion spricht Joachim Paul mit SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern.