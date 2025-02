Bei Koalitionsverhandlungen: Das sind die Roten Linien von Union und SPD

per Mail teilen

Wie können Union und SPD inhaltlich zusammenkommen? Denn für eine Koalition kommt eigentlich nur schwarz-rot in Frage. Das will übrigens auch die Mehrheit der Wähler, wie aus dem ARD Deutschlandtrend Extra hervorgeht. Zwar wäre rein rechnerisch auch eine Koalition aus Union und AfD möglich, doch Friedrich Merz hatte das bereits im Vorfeld ausgeschlossen. Wie also können sich Union und SPD einigen – schließlich gibt es einige Punkte, bei denen sie weit voneinander entfern sind. Migration und Schuldenbremse, nennt Barbara Kostolnik, Korrespondentin aus dem ARD-Hauptstadtstudio, als Beispiele. Außerdem sei da noch sehr viel Ärger da. Denn die SPD erinnere sich noch genau daran, wie Friedrich Merz sie im Wahlkampf als "linke Spinner" bezeichnete.

Ein Spaziergang zu schwarz-rot wird das weder für die SPD-Parteispitze noch für Friedrich Merz und die Union.

Wo also liegen die roten Linien bei möglichen Verhandlungen und wie stark wird eine Personaldiskussion innerhalb der SPD die Situation ausbremsen? Auch dazu gibt Barbara Kostolnik ihre Einschätzung im Gespräch mit SWR-Aktuell Moderator Andreas Böhnisch.