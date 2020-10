In der Diskussion über eine Teilnehmer-Obergrenze für private Feiern fordert die Infektionsschutzexpertin der grünen Bundestagsfraktion, Kordula Schulz-Asche, eine differenziertere Herangehensweise. Während es in Fußballstadien sehr wohl einheitliche Regelungen geben müsse, könnten Feiern im privaten Raum auf unterschiedlichste Art und Weise durchgeführt werden. Das Entscheidende sei, dass die Maßnahmen auch akzeptiert würden, so Schulz-Asche im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Astrid Meisoll. Deshalb müssten jetzt Vorschläge entwickelt und gesammelt werden, um private Feiern sicher durchführen zu können. "Wir werden ja nicht Weihnachten verbieten können", so Schulz-Asche.