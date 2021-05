In Deutschland leben circa 13 Millionen Menschen mit Behinderungen. Für diese Personengruppe stelle der Schutz vor dem Corona-Virus eine große Herausforderung dar, sagt Jürgen Dusel, Beauftragter der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen. Deren Probleme seien durch die Corona-Krise "wie durch ein Brennglas" verschärft worden. Als Beispiel nannte Dusel, dass in der Anfangsphase der Pandemie Informationen nur sehr selten in Gebärdensprache vermittelt worden seien. Die Situation für Gehörlose habe sich aber gebessert, etwa beim Briefing des Robert Koch-Instituts oder bei Pressekonferenzen der Bundesregierung. "Gebärdensprache ist sichtbar geworden", ergänzt der Bundes-Behinderten-Beauftragte. Vor welchen weiteren Herausforderungen Menschen mit Behinderungen in der Corona-Krise weiterhin stehen und was die Bundesregierung leisten müsse, sagt er im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Alina Braun.