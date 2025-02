Beförderungen: Ministerien in RLP halten sich nicht immer ans Recht

per Mail teilen

Das Arbeits- und Sozialministerium sowie das Integrationsministerium in RLP haben sich bei Stellenbesetzungen und Beförderungen nicht immer an geltendes Recht gehalten. Das hat der Landesrechnungshof festgestellt. "Bemängelt wird zum Beispiel, dass es mehrfach Vorstellungsgespräche mit Personen gegeben habe, die die zwingenden Anforderungen für die Stelle gar nicht erfüllt hätten", sagt Gernot Ludwig aus der SWR Redaktion Landespolitik in Mainz.

"Außerdem kritisiert der Rechnungshof, dass besser bezahlte Positionen nicht ausgeschrieben worden seien. Es sei zudem nicht nachvollziehbar, warum man sich bei Stellenbesetzungen für einen bestimmten Bewerber entschieden habe und ob bei der Einstufung von Beschäftigten in eine höhere Gehaltsgruppe überhaupt die Voraussetzungen erfüllt waren."

Die Formulierung, dass eine Entscheidung "nicht nachvollziehbar" sei, tauche in dem Prüfungsbericht zu den beiden Ministerien immer wieder auf. Wie Arbeitsrechtsexperten dies bewerten, darüber hat SWR Aktuell-Moderator Pascal Lechler mit Gernot Ludwig gesprochen.