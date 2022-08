Bauwirtschaft braucht “mehr Fördergelder” für Klimawende

Die Baubranche kämpft im Moment mit mehreren Herausforderungen: Fachkräftemangel, zu wenig Nachwuchs, verunsicherte Kunden, die Energiewende und besonders die stark gestiegenen Material- und Rohstoffpreise machen der Branche zu schaffen: “Die derzeitigen Förderprogramme können den aktuellen Preisschub nicht kompensieren”, beklagt Markus Böll, Präsident der Bauwirtschaft in Baden-Württemberg. Heute will er auf einer Pressekonferenz die Probleme der Branche schildern und nach Lösungsmöglichkeiten suchen. Was am dringendsten gelöst werden muss, erklärt er im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern.