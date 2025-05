Baustellen-Chaos am Rhein: Darum informiert die Bahn so spät

Die linksrheinische Bahnstrecke zwischen Koblenz und Köln wird nach zwei Wochen wieder freigegeben. Nördlich von Koblenz fahren dann wieder regulär Züge. Manche Einschränkungen bleiben aber.

Insbesondere in Rheinland-Pfalz gab es in jüngster Zeit einige Sperrungen, vor denen die Bahn nur sehr kurzfristig gewarnt hat. "Besonders kurzfristig war es bei den Baustellen bei Rüsselsheim. Das hat sich massiv auf den Zugverkehr in Mainz ausgewirkt. Bei der Baustelle zwischen Koblenz und Boppard kam die Ankündigung gerade mal drei Tage vorher", sagt unser Reporter Constantin Pläcking in SWR Aktuell. Das Problem liegt seiner Ansicht nach an der internen Kommunikation.

Warum das so ist und wie die Bahn das seiner Einschätzung nach ändern könnte, darüber hat Pläcking mit SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich gesprochen.