An den kommenden drei Wochenenden wird die Rheintalbahn zwischen Freiburg und Offenburg gesperrt – wegen Reparaturarbeiten an Gleisen und Weichen. Was bedeutet das für Reisende und den Güterverkehr? "Vor allen Dingen der Fernverkehr, also ICE-Züge, wird durch Busse ersetzt", sagte Peter Westenberger vom Netzwerk Europäischer Eisenbahnen im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern. Das bedeute, dass die Reisenden 50 Minuten über die Autobahn gefahren würden, um die Lücke zu überbrücken. Im Schienengüterverkehr sei das Problem noch größer. Da man einen Güterzug nicht auf die Straße umladen könne, müssten weiträumige Umfahrungen über andere Strecken in Kauf genommen werden. "Und das ist für die Strecke im Rheintal natürlich besonders schwierig, weil sie eine der meist befahrensten Strecken in ganz Europa ist - mit viel Verkehr von den Häfen an der Nordsee bis nach Norditalien". Warum der Bahn-Experte eine Mitschuld der Politik an den aktuell so zahlreichen Bahn-Baustellen sieht, hören Sie ebenfalls im Interview.