Bauernverband fordert Ausnahmeregelung bei KfZ-Steuern

Der Bundesrechnungshof prüft unter anderem die Finanzen des Bundes – also ob alles seine Ordnung hat und wirtschaftlich vernünftig abläuft. Und das tut es wohl nicht ganz. Nach Ansicht des Bundesrechnungshofs entgehen dem Bund jährlich rund 1 Milliarde Euro an KfZ-Steuern - für land- und forstwirtschaftlich genutzte Fahrzeuge. Mähdrescher, Düngestreuer, Milchtankwagen beispielsweise - die sind in Deutschland von der KfZ-Steuer befreit. Das sei aber nicht mehr zeitgemäß. Und Finanzminister Lindner müsse das reformieren, fordert der Bundesrechnungshof. SWR Aktuell-Moderatorin Lissy Kaufmann hat mit dem Generalsekretär des Deutschen Bauernverbandes, Bernhard Krüsken, über diese Pläne gesprochen. "In Zeiten von Lebensmittelengpässen sollten die entsprechenden Erzeuger erstmal verschont bleiben", sagt Krüsken in SWR Aktuell. Wann der Experte mit klimafreundlichen und elektrisch angetriebenen Landwirtschaftsmaschinen rechnet, verrät er im Interview.