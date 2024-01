Bauern-Protest: Was kann die Ampel noch tun?

Es soll der Höhepunkt der Protestwoche der Landwirte werden: Heute mittag wollen tausende Landwirtinnen und Landwirte in Berlin demonstrieren. Unmittelbar davor wollen sich Vertreter der Ampel-Bundestagsfraktionen mit Bauernvertretern treffen und SPD-Co-Chef Klingbeil ist zuversichtlich, dass es eine Lösung geben wird. Im Ersten sagte Klingbeil, er rechne nicht mit einem "Wutwinter" in Deutschland. Das soll vermutlich Gelassenheit ausdrücken und beschwichtigen – es unterstreicht aber einen der großen Kritikpunkte an der Bundesregierung aus SPD, Grünen und FDP, nämlich einen Mangel an Empathie. Den sieht auch der Politik- und Kommunikationsberater Johannes Hillje. Es mangle der Kommunikation der Ampel-Koalitionäre aber nicht nur an Empathie, sondern auch an einer großen politischen Erzählung. Deshalb wirke auch ihr Kompromissvorschlag nicht mäßigend auf die Bäuerinnen und Bauern ein. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Herrler erklärt er, welchen Ausweg er für die Politik noch sieht.