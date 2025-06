Info-Date am Mittag: Bauern protestieren gegen Wegfall von Subventionen und Fastnachtsumzug Mannheim / Ludwigshafen kann stattfinden

In Berlin protestieren die Bauern. Sie wehren sich gegen die Streichung von Subventionen. Alle Themen des Mittags mit Ralf Hecht.

Die Bauern gehen auf die Barrikaden. In Berlin protestieren sie gegen die von der Ampel-Koalition geplante Streichung von Steuervergünstigungen. Der Präsident des Deutschen Bauernverbands, Joachim Rukwied, sprach von einer "Kampfansage", die man annehmen werde. Wenn die Bundesregierung die unzumutbaren Vorschläge nicht zurücknehme, würden Landwirte mit weiteren Protesten dafür sorgen, dass es "einen sehr heißen Januar" geben werde.

Rukwied sagte, mit dem Wegfall der Regelungen zum Agrardiesel und der Kfz-Steuerbefreiung für Landwirtschaftsfahrzeuge würde die Branche pro Jahr mit einer Milliarde Euro zusätzlich belastet. "Es reicht, zu viel ist zu viel", rief der Bauernpräsident bei der Demonstration am Brandenburger Tor.

Fastnachtsumzug Mannheim/Ludwigshafen findet statt

Die Narren in der Rhein-Neckar-Region werden aufatmen. Der gemeinsame Fastnachtsumzug in Mannheim und Ludwigshafen findet statt. Wegen schleppender Anmeldungen stand die Veranstaltung auf der Kippe. Der Umzug soll am 11. Februar 2024 um 13.11 Uhr in Ludwigshafen starten.