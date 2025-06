Schwierige Rahmenbedingungen: Hindernisse beim Aufbau einer Batterieproduktion in Deutschland

Der Aufbau einer deutschen Batterieproduktion für E-Autos stockt. Die Gigafactory in Kaiserslautern verzögert sich. Der Wissenschaftler Helmut Ehrenberg nennt verschiedene Gründe.

Es handele sich um Investitionen von mehreren Milliarden Euro, sagt Ehrenberg, der Leiter des Instituts für Angewandte Materialien - Energiespeichersysteme am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) ist. Diese Ausgaben müssten rentabel erscheinen, ergänzt er im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Jonathan Hadem. "Die Gewinnerwartung muss den Ressourceneinsatz rechtfertigen."

"Hohe Subventionen" für Batterieproduktion im Ausland

Der Standort Deutschland steht bei der Batterieproduktion für E-Autos in Konkurrenz mit dem Ausland. Der Wissenschaftler beklagt dabei "große Wettbewerbsverzerrungen". Grund dafür seien "hohe Subventionen" in China und "massive Investitionszuschüsse" in den USA.

Ehrenberg verweist aber auch auf hausgemachte Probleme: "In Deutschland fallen im Vergleich zu anderen Industriestandorten hohe Produktionskosten an. Ein Problem sind die hohen Energiekosten." Einmalige Zuschüsse aus Steuermitteln könnten das nicht ausgleichen. Denn auch Rohstoffe für Batterien stünden nur eingeschränkt zur Verfügung. Lieferketten seien labil.

Mögliche Verbote bremsen Batterieproduktion in der EU

Der KIT-Professor kritisiert strenge Regulierungen in der Europäischen Union. Als Beispiel nennt er die Debatte über ein mögliches Verbot von PFAS in der EU. Das ist eine Gruppe von chemischen Verbindungen, die in vielen chemischen Verbindungen eingesetzt werden. Nur die Diskussion darüber schrecke Investoren bereits ab. "Aktuell benötigen wir PFAS für die bestehende Batterietechnologie. Die sind unverzichtbar und stellen dabei keine Gefahr dar. Ein PFAS-Verbot käme einem Produktionsverbot für Batterien gleich."

Batterieproduktion in Zukunft durch Rohstoff-Recycling

Die meisten Batterien für E-Autos werden zurzeit in China und anderen asiatischen Ländern produziert. Langfristig sieht Ehrenberg ein großes Potenzial im Recycling, wenn die Rohstoffe für neue Batterien im Wesentlichen aus alten Batterien stammen würden. "Aber da reden wir von 2040." Ein geschlossener Kreislauf müsse vorhanden sein.

Voraussetzung für ein erfolgreiches Recyceln sei, dass genügend E-Autos fahren würden. Ein Erfolg der E-Mobilität könnte dazu führen, dass auch die Batterieproduktion in Deutschland Fahrt aufnehmen würde. Denn eines steht für den Wissenschaftler fest: "Eine Batterie, die in China produziert wird und in Norwegen in einem Elektroauto fährt, wird in Deutschland nicht recycelt werden. Wir müssen immer das gesamt Ökosystem Batterie zusammendenken. Dazu gehört auch das 'in den Markt' bringen."