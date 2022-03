per Mail teilen

Michael Keaton, Val Kilmer, George Clooney, Christian Bale und Ben Affleck. Sie alle haben in den vergangenen 30 Jahren Batman gespielt, und nun ist Twilight-Star Robert Pattinson dran, in „The Batman“. Die Besetzung war überraschend bis umstritten – was SWR-Aktuell-Filmkritikerin Anna Wollner davon hält, erzählt sie im Gespräch mit Christian Rönspies.