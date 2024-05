Barley zu Angriffen auf Politiker: „Das sind nicht nur ein paar Verrückte“

Die SPD-Spitzenkandidatin für die Europawahl, Katharina Barley, sieht in den jüngsten Angriffen auf Politiker eine neue Eskalationsstufe. Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch spricht sie von einer spürbar anderen Stimmung gegenüber Politikerinnen und Politikern. „Attacken Einzelner hat es zwar schon immer gegeben, aber jetzt werden in vielen Fällen Grenzen überschritten. Hier seien nicht nur ein paar Verrückte am Werk. Barley reagierte damit auf den Überfall auf den SPD-Europapolitiker Matthias Ecke in Dresden. Er war am Freitag von einer Gruppe von Männern beim Aufhängen von Wahlplakaten zusammengeschlagen worden. Der 41-Jährige liegt im Krankenhaus und musste operiert werden.