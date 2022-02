Barley: Sanktionen müssen auch Oligarchen in Russland treffen

Die Vizepräsidentin des Europäischen Parlamentes, Katharina Barley, spricht sich nach den russischen Angriffen auf die Ukraine dafür aus, die Sanktionen gegen Russland zu verschärfen. So sollten auch die russischen Oligarchen getroffen werden, so Barley. "Man muss sehen, dass die zum Teil ihr süßes Leben in Europa und den USA genießen. Dazu gehört, dass sie Immobilien dort besitzen, dass ihre Kinder dort zur Schule gehen oder studieren." Diese Dinge müssten bei den Sanktionen mit in den Blick genommen werden, so Barley. Das sehe klein aus, aber das treffe.

Darüber hinaus solle Russland mit weiteren Sanktionen wirtschaftlich getroffen werden. "Das ist etwas, was man eigentlich vermeiden wollte, weil das auch die Menschen in Russland trifft. Von denen sind ja sehr viele gegen diesen Krieg. Aber das ist Putin egal." Man müsse versuchen, ihn an wunden Punkten zu treffen.

Welche Forderungen sie an Sportveranstalter in diesem Zusammenhang stellt, sagt sie im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Stefan Eich.