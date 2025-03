Bald zehn Euro? Deutschland in der Döner-Krise

per Mail teilen

Die Zeiten, in denen ein Döner 3,50 Euro gekostet hat, sind vorbei. Das Angebot an Rindfleisch ist knapper geworden, die Preise steigen - und das bekommt jetzt auch die Fast-Food-Branche zu spüren. Erdogan Koc vom Verband der Dönerproduzenten Deutschlands rechnet realistischerweise schon mit einem Preis von zehn Euro. "Der Döner war sehr lange sehr preiswert, aber zu einer Zeit, in der Energie und andere Dinge günstig waren".

Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Simon Dörr kritisiert Koc außerdem die seiner Ansicht nach widersprüchliche EU-Politik in der Rinderhaltung. Und er spricht darüber, was ihm in der aktuell schwierigen Situation doch noch Hoffnung macht.