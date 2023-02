Bald auch in Baden-Württemberg nur noch E-Taxis

per Mail teilen

In Hamburg sollen ab dem übernächsten Jahr keine Taxis mit Verbrennungsmotor mehr zugelassen werden. Schon jetzt fahren dort 12 Prozent der Taxis mit Wasserstoff- oder Elektromotor. Nuri Altun vom Vorstand des Taxi-Verbandes Baden-Württemberg geht davon aus, dass Ende des Jahrzehnts auch hier das Aus für Taxis mit Verbrennungsmotor kommt: "Wir hatten vor ca. 6 Monaten ein Gespräch mit dem Verkehrsministerium. Die Aussage war, dass das Ende 2028 oder 2029 auch in Baden-Württemberg gelten soll." Laut Altun hat der Taxiverband bereits Kontakt mit den deutschen Autoherstellern aufgenommen und sie "gebeten, alle taxi-fähingen Elektroautomodelle auch für Taxis zugänglich zu machen. Leider haben wir nicht von allen Antwort bekommen". Warum sich Altun keine Sorgen macht, dass die Investitionen in Elektro-Taxis für einige Anbieter zu viel sein könnten, erklärt er im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Florian Rudolph