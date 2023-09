Ein neuer Werbespot der Deutschen Bahn erzeugt gerade mächtig Aufmerksamkeit: Anstelle der gewohnten Bilder mit gutgelaunten Reisenden werden die vielen Verspätungen und Zugausfälle thematisiert.

Ihr ärgert Euch - wir uns auch und tun alles dafür, dass es besser wird, so die Botschaft des Werbespots, der im Fernsehen und auf Youtube zu sehen ist.

Der Marketing-Professor Markus Voeth von der Universität Hohenheim hält den Spot für gut gemacht. Das Unternehmen tue gut daran, seine Kunden auf weitere schwere Zeiten vorzubereiten. Schließlich stünden in den nächsten Jahren langwierige Bauarbeiten am kompletten Schienennetz der Bahn an. Insofern sei die Ehrlichkeit durchaus angebracht. Nur eine Sache, findet Voeth, werde in dem Spot etwas verschleiert. Worum es ihm dabei geht, hören Sie im Audio