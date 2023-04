Bahn-Zerschlagung: Unions-Vorschlag wie "de alt Fasnet"

Angesichts der Probleme bei der Deutschen Bahn schlägt die Unionsfraktion im Bundestag eine Aufspaltung des Konzerns vor. Die Holding und ihre "unzähligen" Beteiligungen und Tochtergesellschaften sollen aufgelöst werden, das Schienennetz in Form einer GmbH solle "in Staatshand liegen", heißt es in einem

Positionspapier der Fraktion.

Für den bahnpolitischen Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion, Matthias Gastel, sind diese Forderungen nicht neu. SWR Aktuell-Moderatorin Jenny Beyen hat mit ihm gesprochen.

SWR Aktuell: Was halten Sie von der Idee?

Matthias Gastel: Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion kommt mit ihrem Vorschlag ein bissle daher wie "de alt Fasnet". Denn offenbar haben die nicht mitbekommen, dass wir einen Großteil von dem, was da vorgeschlagen wird, bereits umsetzen. Wir haben im Koalitionsvertrag vereinbart, die Infrastruktursparten der Deutschen Bahn, die bisher so ein bisschen nebeneinanderher wursteln, zusammenzulegen - zu einer Infrastrukturgesellschaft. Die werden wir dann am Gemeinwohl ausrichten.

Diese Reformen soll bereits im nächsten Jahr starten. Das ist eine wichtige Voraussetzung für mehr Verkehr auf der Schiene - zu Lasten von Straße und Luftverkehr. Wir erhöhen außerdem die Investitionen und wir sorgen für eine zügigere Umsetzung von Ausbaumaßnahmen.

SWR Aktuell: Gehen wir die Punkte durch, die CDU/CSU in ihren Plänen haben. Durch die Aufspaltung könnte die Bundesregierung unabhängig vom Bahnkonzern entscheiden, welche Strecken gebaut oder ausgebaut würden. Würde das der Politik nicht mehr Handlungsspielraum verschaffen?

Matthias Gastel: Es ist ja heute schon so, dass die Deutsche Bahn nicht einfach irgendwelche Strecken ausbaut und schon gar nicht neu baut. Das erfolgt aufgrund einer gesetzlichen Grundlage, die von Bundesregierung und Bundestag geschaffen wird. Der Bund stellt dann das Geld zur Verfügung. Das, was die Deutsche Bahn macht, ist ausschließlich die Sanierung. Also das heißt: an der Stelle ändert sich nichts. Die Politik entscheidet.

Das Wichtige ist aber und das ist eben anders als bisher: Mit dem Deutschlandtakt haben wir ein Instrument, um sinnvolle Ausbau- und Neubaumaßnahmen zu definieren. Das heißt, dass man nicht mehr solche Unsinnsprojekte wie Stuttgart 21 macht, mit denen sich am Ende nur ein schlechter Fahrplan realisieren läßt. Wir haben ein Konzept und das ist der integrale Taktfahrplan. Wir orientieren uns an dem, was die Schweiz seit Jahrzehnten erfolgreich umsetzt. Wir haben erst den Fahrplan und daran richten wir dann die Infrastruktur aus. An der Umsetzung arbeiten wir gerade.

SWR Aktuell: Die Deutsche Bahn würde aber weiterhin selbst bestimmen, was im Netz und im Betrieb passiert. Können Sie sich also gar nicht vorstellen, irgendetwas von diesen Unions-Ideen aufzugreifen?

Matthias Gastel: Man muss sehen, was man erreichen möchte. Der Vorteil von dem, was wir jetzt machen, ist, dass es verhältnismäßig schnell umsetzbar ist. Wir bekommen eine Infrastruktur aus einem Guss und notwendige Investitionen scheitern nicht mehr daran, dass man damit keine Gewinne erwirtschaftet. Das heißt: es gibt auf jeden Fall Impulse, in die Infrastruktur zu investieren, damit die leistungsfähiger und der Schienenverkehr in Zukunft zuverlässiger wird, als es bisher der Fall ist.

Das startet bereits im nächsten Jahr. Das heißt: wir führen keine jahrelangen Diskussionen mit massiven Widerständen, sondern wir machen das, was möglich ist und gehen damit bereits im nächsten Jahr an den Start. Wir glauben, dass wir dann auch sehr schnell erste Erfolge vorweisen können.

SWR Aktuell: Einer dieser Erfolge soll ja sein, dass die Speditionstochter Schenker verkauft wird, um die Bahn wirtschaftlich zu sanieren. Da sagen CDU/CSU: das ist keine gute Idee, denn die macht ja einen Großteil des Gewinns. Ist ihr geplanter Verkauf von Schenker zu kurzfristig gedacht?

Matthias Gastel: Nein. Wir denken damit durchaus langfristig. Denn wer garantiert denn, dass es langfristig Gewinne durch Schenker gibt? Der Staat muss letztlich auch für die Risiken haften, die damit verbunden sind.

Schenker macht Logistik auf der Straße, in der Luft und auf den Ozeanen. Das ist keine Aufgabe der Deutschen Bahn. Es ist auch nicht die Aufgabe des deutschen Staates, derartige Logistik zu betreiben. Es gibt praktisch keine Synergieeffekte mit der Schiene. Wir wollen, dass die Deutsche Bahn sich auf ihr Kerngeschäft konzentriert, dass sie Infrastruktur betreibt, Verkehrsangebote zugunsten von Fahrgästen macht und dafür sorgt, dass mehr Menschen mit der Bahn fahren. Das gleiche gilt für den Güterverkehr. Deshalb sollten wir in die Schiene investieren und nicht in Schenker.