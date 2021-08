Die Allianz pro Schiene hat eine gemischte Bilanz der Schienenverkehrspolitik der Großen Koalition gezogen. Ihrem Vorhaben, Bahnfahren attraktiver zu machen, sei die Bundesregierung nur bedingt gerecht geworden, sagt Geschäftsführer Dirk Flege in SWR Aktuell.

Über die Herausforderung für den Bahnverkehr der Zukunft hat SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern mit Dirk Flege, Geschäftsführer von Allianz pro Schiene gesprochen

Arne Wiechern, SWR Aktuell: Zuletzt gab es viele Investitionen in den Bahnverkehr. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hatte 2020 das Jahrzehnt der Schiene ausgerufen und eine Modernisierungsoffensive angekündigt. Inwieweit ist die Bundesregierung ihrem Anspruch gerecht geworden?

Dirk Flege: Nur bedingt. Wenn man dem Bundesverkehrsminister zuhört, könnte man meinen, der Schienenverkehr in Deutschland ertrinkt im Geld. Er ist sehr gut im Vermarkten und Verkaufen seiner Aktivitäten. Wenn man sich mit den Fakten beschäftigt, ist die aussagekräftigste Zahl die der Investitionen in die Schieneninfrastruktur: Was gibt der Staat pro Kopf in Deutschland für das Schienennetz aus? Da haben wir jahrelang eine Stagnation gehabt. In der Tat haben wir im vergangenen Jahr eine deutliche Zunahme der Investitionen gehabt - und zwar um 16 Prozent. Die Pro-Kopf-Investitionen in das Schienennetz in Deutschland sind auf 88 Euro pro Einwohner gestiegen. Das ist eine nennenswerte Aufwärtsentwicklung.

Wo steht Deutschland mit seinem Bahnverkehr im Vergleich mit seinen europäischen Nachbarn?

Dirk Flege, Geschäftsführer Allianz pro Schiene dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Soeren Stache

Das ist der Wermutstropfen bei dieser gemischten Bilanz. Wir sind nach wie vor im hinteren Drittel im Europa-Vergleich. Andere Länder investieren viel mehr in ihre Schieneninfrastruktur: Luxemburg zum Beispiel sieben Mal so viel pro Einwohner wie Deutschland, die Schweiz fünf Mal so viel und auch Österreich drei Mal so viel.

Welche Punkte muss eine neue Bundesregierung also als erstes angehen?

Sie muss zum einen den Neu- und Ausbau des Schienenverkehrs viel stärker anpacken und nicht nur von einer Verdoppelung der Fahrgastzahlen reden. Denn dafür brauchen wir neue Gleise. Die Zunahme bei den Investitionen, die wir im vergangenen Jahr hatten, bezog sich fast ausschließlich auf das bestehende Schienennetz. Dass man den Erhalt des Schienennetzes stärker gefördert hat, war gut und überfällig. Das reicht aber nicht aus, um die politischen Ziele zu erreichen.

Der zweite große Punkt ist, dass die Wettbewerbsbedingungen zwischen den Verkehrsträgern verbessert werden müssen. Man kann nicht den Lkw und den Flugverkehr subventionieren und glauben, dass wir im Verkehrssektor den CO2-Austoß reduzieren können. Das geht nicht. Man muss endlich eine Verkehrspolitik machen, die verkehrsträgerübergreifend denkt und nicht jeden Verkehrsträger isoliert subventioniert und fördert.

Kann es überhaupt in nächster Zeit gelingen, die Bahn so konkurrenzfähig zu machen, dass sie Auto und Flugzeug den Rang abläuft?

Der ist schwierig. Der Autoverkehr wird auch in den nächsten Jahren ganz klar auf Platz eins bleiben. Beim Flugverkehr sieht es schon wieder anders aus. Der Lkw-Verkehr wird auch in den nächsten Jahren dominieren. Ganz egal welcher Verkehrsminister versucht, unser System nachhaltig und zukunftsfähig zu gestalten.

Aber entscheidend ist, dass wir uns vom Fleck bewegen. Es muss bei den umweltverträglichen Verkehrsträgern Fahrrad, Binnenschiff, Eisenbahn und beim zu Fuß gehen einen Ruck geben. Da muss es eine konzertierte Aktion der Politik geben, um mehr Lebensqualität und mehr Klimaschutz in Deutschland zu haben.

Letztendlich ist das auch gut für die Wirtschaft. Die umweltschädlicheren Verkehrsträger müssen reduziert werden. Überflüssiger Verkehr muss reduziert werden: der Lkw-Verkehr ist da zu nennen, der Flugverkehr. Es müssen aber auch weniger Autos auf unseren Straßen unterwegs sein. Das ist ein langfristiger Prozess. Aber wir müssen damit beginnen. Was ist die Alternative?