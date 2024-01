Bahn-Streik: Umdenken der GDL nur durch öffentlichen Druck

Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) streikt zum vierten Mal in der aktuellen Tarifrunde. Sechs Tage lang stehen die Züge der Deutschen Bahn still und an den Bahnhöfen herrscht gähnende Leere. Die Gewerkschaft bekommt zwar viel Rückendeckung aus der Gesellschaft, trotzdem gibt es auch Unmut, ob das Ausmaß des Streiks tatsächlich gerechtfertigt ist. Der Wirtschaftswissenschaftler Hagen Lesch glaubt, dass die GDL nur durch öffentlichen Druck den Streik beenden würde: "Erst wenn der GDL massiv der Wind ins Gesicht schlägt, glaube ich, kommt sie an den Verhandlungstisch zurück. Es sei denn, es bewegt sich vorher etwas zwischen den Verhandlungspartnern selbst." Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Arne Wiechern erklärt der Leiter des Clusters "Arbeitswelt und Tarifpolitik" am Institut der deutschen Wirtschaft in Köln, warum die GDL in diesen Verhandlungen am längeren Hebel sitzt.