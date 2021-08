Die Gewerkschaft der Lokführer will ab morgen früh, 2 Uhr, bis Freitagmorgen, 2 Uhr, im Personenverkehr streiken. Daher rät der Fahrgastverband Pro Bahn Kunden der Deutschen Bahn: "Wer nicht unbedingt fahren muss, sollte es erstmal sein lassen", so der Ehrenvorsitzende des Verbands, Karl-Peter Naumann. Alternativ könne man auf private Bahnbetreiber oder auf Busse ausweichen.

Im Interview kritisiert Naumann aber nicht einseitig die Lokführer-Gewerkschaft, sondern wirft auch deren Konkurrenz-Organisation und der Deutschen Bahn Fehler vor: Alle Seiten hätten es versäumt, "in Friedenszeiten" einen Streik-Fahrplan auszuhandeln. Auch der würde die Bahn zwar im Streit um bessere Bezahlung unter Druck setzen, sei aber rücksichtsvoller gegenüber den Bahnkunden. Was die nun tun können, wenn ihr Zug ausfällt, erklärt Naumann im Interview mit SWR Aktuell-Moderatorin Stephanie Geißler.