Bahn-Probleme zu Weihnachten: Hoher Krankenstand und marode Infrastruktur

Bahnreisende in Baden-Württemberg brauchen viel Geduld. Gründe sind die Kälte, kaputte Weichen und ein hoher Krankenstand beim Bahnpersonal. Für den Bahnexperten Christian Böttger, Professor an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin, sind diese Probleme aber keinesfalls auf den Südwesten beschränkt, sondern bundesweit vorhanden. Böttger sagte in SWR Aktuell: "Es gibt überall den Personalmangel und die DB hat sicher auch zu spät gegengesteuert. Und das Zweite ist, dass jetzt natürlich auch noch Krankheitsfälle dazukommen." Und weil sich neben Lokführern und Bordpersonal auch immer mehr Beschäftigte aus der Instandhaltung krankmeldeten, werde es immer schwieriger, Züge zu reparieren. "Die gesamte Kette wackelt und das merken am Ende natürlich auch die Bahnkunden", sagte Christian Böttger im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Florian Zelt.