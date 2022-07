Bahn-Experte: Stuttgarter Bahnhof wegen defekter Signaltechnik in der Klemme

Es ruckelt und hakt weiter am Stuttgarter Bahnhof: Bis mindestens Donnerstag sollen Zugausfälle und Verspätungen in und um den Bahnhof noch andauern. Das Chaos, das seit einer Woche herrsche, sei aber ein Stück weit normal, sagt der Eisenbahn-Experte Prof. Christian Böttger von der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin. Im Gespräch mit SWR Aktuell Moderatorin Jenny Beyen erklärt er, warum es so schwierig ist, den Schaden zu beheben und wie in anderen Ländern in solchen Fällen verfahren wird.