Die EU-Landwirtschaftsministerinnen und -minister tagen weiter in Koblenz. Auch wenn es ein informelles Treffen ist und keine konkreten Ergebnisse zu erwarten sind – eine Reform der EU-Agrarsubventionen ist überfällig. Deswegen demonstrieren am Abschlusstag des Treffens Landwirtinnen und -wirte mit einer Sternfahrt aus rund 400 Traktoren. Sie haben auch einen Scherbenhaufen aus Weinflaschen aufgebaut und das Thema Tierwohl spielt eine große Rolle. Hier appelliert die Landwirtin Magdalena Zelder aus der Eifel im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Katja Burck an die Konsumenten: Wenn sie angemessene Preise zahlten und sich nicht immer beim Discounter bedienten, sei es ihrer Familie zum Beispiel möglich, weniger Kühe in ihrer Milchwirtschaft zu halten. Die Menschen in der Landwirtschaft liebten ihre Tiere – sie müssten aber von und mit ihnen leben können.